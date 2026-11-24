Четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон и нападающая футбольного клуба «Вашингтон Спирит» и сборной США Тринити Родман расстались. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник утверждает, что причиной стали «несовпадение рабочих графиков и постоянные поездки». При этом отмечается, что пара сумела сохранить близкие дружеские отношения.

Шелтон публично подтвердил отношения с Родман в марте 2025 года, опубликовав на своей странице в соцсети совместные фотографии.

Бен Шелтон является чемпионом «Мастерсов» в Торонто и Монреале, а также финалистом US Open — 2026. Тринити Родман — олимпийская чемпионка 2024 года и дочь известного баскетболиста Денниса Родмана.