Сборная Чехии обыграла Канаду в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса – 2026, проходящего в Болонье, Италия, со счётом 2:0.

В первой встрече игрового дня Томаш Махач был сильнее Лиама Драсля со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Позже Иржи Легечка одолел Феликса Оже-Альяссима (7:6 (7:4), 6:2) и принёс сборной Чехии второе очко в матче. После победы Легечки парная встреча была отменена.

В полуфинале Кубка Дэвиса сборная Чехии сразится с победителем встречи между Италией и Южной Кореей. Финальный раунд розыгрыша Кубка Дэвиса – 2026 проходит с 24 по 29 ноября. Действующим победителем соревнований является сборная Италии.