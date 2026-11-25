«Невероятно тяжёлый матч». Легечка — о победе над Оже-Альяссимом в Кубке Дэвиса

14-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 финала Кубка Дэвиса – 2026. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

«Это был невероятно тяжёлый матч. Мне пришлось играть очень хорошо, чтобы справляться с брейк-пойнтами и сложными ситуациями. Феликс – крайне опасный соперник в таких условиях, поэтому я очень горжусь