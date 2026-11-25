«Невероятно тяжёлый матч». Легечка — о победе над Оже-Альяссимом в Кубке Дэвиса
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14-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 финала Кубка Дэвиса – 2026. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
24 ноября 2026, вторник. 20:40 МСК
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
«Это был невероятно тяжёлый матч. Мне пришлось играть очень хорошо, чтобы справляться с брейк-пойнтами и сложными ситуациями. Феликс – крайне опасный соперник в таких условиях, поэтому я очень горжусь