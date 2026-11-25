Американские теннисисты Нишеш Басаваредди (109-я ракетка мира) и Риз Брантмайер (184-й номер рейтинга) получили первые уайлд-кард на Australian Open – 2027, сообщает пресс-служба Ассоциации тенниса США (USTA).

Басаваредди набрал 126 очков за турниры в конце сезона, опередив главного преследователя Стефана Козлова (260-й номер рейтинга). Риз Брантмайер получила уайлд-кард после того, как Клэр Лю (69-й номер рейтинга) успешно провела концовку сезона и напрямую отобралась в сетку Открытого чемпионата Австралии.

Стоит отметить, что уайлд-кард для американских теннисистов распределяются в рамках соглашения о взаимном обмене между USTA и Tennis Australia. Организации предоставляют друг другу специальные приглашения для игроков в основные сетки одиночных турниров US Open и Australian Open.

Розыгрыш Australian Open – 2027 состоится в Мельбурне с 17 по 31 января.