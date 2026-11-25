Международное агентство по целостности тенниса (ITIA) объявило о внесении изменений в антидопинговые правила, которые вступят в силу с 1 января 2027 года. Главным нововведением станет отмена особого режима для турниров: теперь спортсмены, входящие в зарегистрированный пул тестирования (RTP), будут обязаны ежедневно предоставлять 60-минутный интервал для допинг-контроля, даже в дни соревнований. Об этом сообщает Univers Tennis.

Ранее теннисистам делали исключение во время турниров из-за непредсказуемого расписания матчей. Чтобы адаптироваться к новым требованиям, ITIA значительно сократит сам пул RTP — примерно 80% игроков переведут в расширенную группу тестирования, где ежедневное указание времени не потребуется. При этом общее количество тестов и число наблюдаемых спортсменов останутся прежними.

Также вводятся новые правила для случаев отказа от сдачи проб. Подобное нарушение может повлечь за собой дисквалификацию на срок до четырёх лет. Ранее такую санкцию получила чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Кроме того, новые правила предусматривают усиленную защиту спортсменов при случайном загрязнении запрещёнными веществами (через еду, лекарства или контакты с людьми). Для этого игрокам придётся доказать источник попадания субстанции в организм.

Ещё одним изменением станет более гибкий подход к наказаниям за приём рекреационных препаратов, не связанных с улучшением спортивных результатов. В таких случаях будут чаще рассматривать меры, направленные на реабилитацию. Спортсменам, которым требуется разрешение на терапевтическое использование (TUE), теперь нужно будет оформлять его напрямую через ITIA. Все изменения вступят в силу одновременно с обновлённым списком запрещённых веществ ВАДА.