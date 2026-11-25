Джокович заявил о желании играть до 40 лет и выиграть еще один «Шлем»

Сербский теннисист Новак Джокович намерен продолжать профессиональную карьеру как минимум до 40 лет. По словам экс-первой ракетки мира, он по-прежнему мечтает завоевать еще один титул на турнирах «Большого шлема». Об этом сообщает Punto de break.

Минувший сезон сложился для Джоковича не лучшим образом. Из-за проблем со здоровьем он провел всего 31 матч за год, пропустил Итоговый турнир ATP и завершил сезон на 12-м месте в рейтинге. Несмотря на это, сербу удалось выиграть турнир в Пекине и дойти до финала одного из турниров «Большого шлема». В мае 2027 года спортсмену исполнится 40 лет, и Australian Open станет его последним «Шлемом» перед этим юбилеем.

Свою главную цель серб сформулировал еще в начале года, и она остается неизменной. «У меня есть мечта выиграть еще один турнир «Большого шлема», и я верю, что все еще могу это сделать. Пока я чувствую себя конкурентоспособным, я буду продолжать играть», — отмечал Джокович.