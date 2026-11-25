«Рядом с тобой каждый день становится лучше». Янник Синнер поздравил отца с днём рождения

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер поздравил отца Йоханна с днём рождения, опубликовав совместную фотографию в своём аккаунте в социальной сети Х.

«С днём рождения, папа! Спасибо, что ты с нами. Рядом с тобой каждый день становится лучше!» — подписал опубликованный снимок Синнер.

Сам спортсмен получил травму правого колена во время Уимблдона в июле 2026 года. Итальянец пропустил ряд крупных соревнований и официально завершил сезон-2026 в октябре. В течение этого сезона Синнер выиграл пять турниров серии «Мастерс» подряд — его победная серия началась в Индиан-Уэллсе и завершилась в Риме.