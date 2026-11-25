Итальянский теннисист Янник Синнер перенёс операцию на правом колене в финском Турку. Врачи клиники профессора Лассе Лемпайнена провели вмешательство для улучшения состояния подвздошно-большеберцового тракта. Сразу после публикации поста в соцсетях спортсмена поддержали коллеги и бывшие звёзды тура.

Первым отреагировал соотечественник Флавио Коболли: «Я сразу же написал ему. Мне, конечно, очень жаль. Для итальянского тенниса это серьёзный удар, потому что присутствие Янника в туре очень важно для всех нас». Маттео Берреттини дал совет: «Главное — не спешить и вернуться на 100%. У него есть время, он молод, и я уверен, что он вернётся тем Янником, которого мы все знаем». Лоренцо Музетти назвал Синнера «движущей силой итальянского тенниса».

Карлос Алькарас сказал: «Все знают, насколько важен Янник не только для Италии, но и для тенниса в целом. Я не могу дождаться, чтобы увидеть его снова на корте». Алекс де Минор также пожелал быстрейшего восстановления.

Согласно прогнозам, восстановление займёт около трёх-четырёх месяцев. В лучшем случае болельщики и эксперты надеются увидеть Синнера на корте весной — к грунтовой части календаря сезона-2027.