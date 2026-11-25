Аргентинский футболист Пауло Дибала, выступающий за итальянскую «Рому», поддержал пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира Янника Синнера. Накануне теннисист перенёс операцию на колене.

«Очевидно, я видел новость, конечно, это грустно, когда игрок – в данном случае из другого вида спорта – получает такую травму и вынужден оперироваться, потому что на него приятно смотреть на корте. Поэтому я, сам прошедший через такую ситуацию, желаю ему всего наилучшего в восстановлении.

Сейчас – [ему нужно] наслаждаться первыми днями с семьёй и друзьями, которые важны, чтобы набраться сил, прежде всего морально, а потом, конечно, начинать с нуля. Но поскольку он великий чемпион, мне не нужно ему ничего говорить – он вернётся сильнее, чем когда-либо», – приводит слова Дибалы Sky Sport.