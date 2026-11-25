Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, что его участие в четвертьфинальном матче с Австрией в Кубке Дэвиса — 2026 будет зависеть от решения капитана сборной Испании Давида Феррера.

«Дела идут хорошо. Я пока даже не касался мяча и не брал в руки ракетку. Завтра будет первый раз. В итоге это ощущения, которые мы будем испытывать постепенно. Не хочу ничего принимать как должное, но на данный момент могу сказать, что чувствую себя с каждым днём немного лучше. С каждым днём я всё яснее вижу, что восстанавливаюсь. А в четверг, когда всё уляжется, а мы проведём тренировку, Давид всё скажет», – приводит слова Алькараса RTVE в социальной сети X.

Испания сразится с командой Австрии в 1/4 финала Кубка Дэвиса 26 ноября. Помимо Алькараса, в состав сборной вошли Рафаэль Ходар, Даниэль Мерида, Педро Мартинес, Марсель Гранольерс.