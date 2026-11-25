Артур Риндеркнеш может быть дисквалифицирован на четыре года за отказ сдать допинг-тест

Нынешняя 57-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш может получить дисквалификацию сроком до четырёх лет за отказ от сдачи допинг-теста. Об этом сообщает L'Équipe.

По данным источника, инцидент произошёл в июне в Бретани. Риндеркнеш пропустил сдачу теста в связи с тем, что опаздывал на поезд, и рассчитывал, что это будет зачтено как неявка. Однако отказ спортсмена от проверки на допинг после уведомления о необходимости сдать тест рассматривается как отдельный случай, способный повлечь за собой дисквалификацию.

Также издание сообщило, что осложнить ситуацию могло недопонимание между Риндеркнешем и говорившим по-английски допинг-офицером: теннисист подписал бумагу с подтверждением отказа, не осознавая в полной мере всех последствий.