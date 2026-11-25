Испанский теннисист Марсель Гранольерс считает, что в команде важен обмен опытом. По словам 40-летнего спортсмена, он не против поменяться местами с молодыми игроками, однако при этом сам учится у партнёров, которые добились большего.

«Что до меня, то я ветеран команды, в этом нет сомнений – по возрасту. Так что, я бы поменялся с ними местами, с их-то возрастом. Но, в конце концов, думаю… в любой команде важно, чтобы каждый учился у другого. В конце концов, есть игроки, которые добились того, чего я и близко не достиг, тоже учусь у них. В конце концов, я также вижу, как они тренируются, готовятся к матчам, и это тоже делает меня лучше», – приводит слова Гранольерса RTVE в социальной сети X.

В четверг, 26 ноября, сборная Испании сыграет с Австрией в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Помимо Гранольерса, в состав команды вошли Карлос Алькарас, Рафаэль Ходар, Даниэль Мерида и Педро Мартинес.