57-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш опубликовал заявление после появившейся в СМИ информации о его возможной дисквалификации за отказ от прохождения допинг-теста в положенный срок.

«Я уведомлён о сообщениях, связанных с моим отказом от прохождения допинг-теста. Они, согласно ITIA (Международное агентство по обеспечению честности в теннисе. — Прим. «Чемпионата»), должны были быть строго конфиденциальными. Уже сообщил ITIA, что отвергаю данные обвинения, и обратился в независимый трибунал для рассмотрения дела, так как имею на это право. Ему я предоставлю все детали и пока не буду публично отвечать ни на какие заявления.

Уверен, что трибунал снимет с меня обвинения из-за отказа сдать допинг-тест. Я никогда не принимал запрещённых веществ и горжусь тем, чего достиг в теннисе. Всё это было сделано путём усердного труда», – написал Риндеркнеш на своей странице в социальной сети.