Медведев — лучший теннисист России в четвёртом квартале 2026-го по версии «Чемпионата»
Пятая ракетка мира Даниил Медведев признан лучшим теннисистом России в четвёртом квартале 2026 года в рамках специального рейтинга «Чемпионата». Второе место в рейтинге занял Карен Хачанов, третье — Роман Сафиуллин.
Рейтинг составляется по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. В расчёт берутся:
— текущий рейтинг теннисиста;
— насколько спортсмен сумел взлететь за это время в рейтинге;
— каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
— каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.
С полным рейтингом и более подробными критериями вы можете ознакомиться в материале «Чемпионата».
Материалы по теме