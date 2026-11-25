Пятая ракетка мира Даниил Медведев признан лучшим теннисистом России в четвёртом квартале 2026 года в рамках специального рейтинга «Чемпионата». Второе место в рейтинге занял Карен Хачанов, третье — Роман Сафиуллин.

Рейтинг составляется по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. В расчёт берутся:

— текущий рейтинг теннисиста;

— насколько спортсмен сумел взлететь за это время в рейтинге;

— каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

— каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

С полным рейтингом и более подробными критериями вы можете ознакомиться в материале «Чемпионата».