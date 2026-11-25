«Не знаю, посмотрим». Феррер не уверен, сыграет ли Алькарас с Австрией в Кубке Дэвиса

Давид Феррер, возглавляющий сборную Испании на Кубке Дэвиса — 2026, говоря о настрое команды на турнир, отметил, что не знает, сыграет ли семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас в матче с Австрией 26 ноября.

– Хорошо, хорошо. Мы все очень воодушевлены дебютом. Есть и желание, потому что уже конец года. Игроки уже потренировались как нужно, и мы очень хотим начать.

– Карлос Алькарас уже в Болонье после нескольких дней спекуляций о его физическом состоянии после Итогового турнира ATP. Как он добрался?

– Очень хорошо, он приехал очень довольным и очень счастливым. Честно говоря, это веха в истории испанского тенниса, очень рады за него. В эту среду он уже начнёт тренироваться…

– Вы думаете, он сыграет в четверг?

– Не знаю, посмотрим, – приводит слова Феррера Diario SPORT.