Обладатель 27 титулов в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира Давид Феррер, возглавляющий сборную Испании на Кубке Дэвиса — 2026, пояснил, почему решил покинуть пост капитана команды.

«Очевидно, я очень наслаждался ролью капитана Кубка Дэвиса, но я также заслуживал быть тренером и считал, что мой этап в качестве капитана Кубка Дэвиса должен быть цикличным. У меня было несколько предложений от игроков вернуться в тур, чувствовал, что пришло время. У меня была эта энергия вернуться в тур, и в итоге быть капитаном Кубка Дэвиса и путешествовать с игроком было несовместимо», — приводит слова Феррера Sport.es.

В следующем сезоне Феррер войдёт в тренерский штаб 18-й ракетки мира норвежца Каспера Рууда.