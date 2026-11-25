Победительница «Ролан Гаррос» – 2026, вторая ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала теннисисткой с наибольшим количеством побед в основных сетках турниров уровня WTA в сезоне-2026. В её активе 55 выигранных матчей. По данному показателю она обошла Елену Рыбакину, Джессику Пегулу, Элину Свитолину и Кори Гауфф. Об этом сообщает OptaAce в социальной сети X.

Наибольшее количество побед в основных сетках турниров WTA в сезоне-2026:

Мирра Андреева – 55. Елена Рыбакина – 54. Джессика Пегула – 52. Элина Свитолина – 51. Кори Гауфф – 49.

По итогам сезона-2026 в активе Андреевой четыре титула в одиночном разряде. Помимо «Ролан Гаррос», Мирра одержала победу на «пятисотниках» в Аделаиде и Линце, а также стала чемпионкой Итогового турнира WTA.