Мирра Андреева — теннисистка с наибольшим количеством побед на уровне тура в сезоне-2026
Победительница «Ролан Гаррос» – 2026, вторая ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала теннисисткой с наибольшим количеством побед в основных сетках турниров уровня WTA в сезоне-2026. В её активе 55 выигранных матчей. По данному показателю она обошла Елену Рыбакину, Джессику Пегулу, Элину Свитолину и Кори Гауфф. Об этом сообщает OptaAce в социальной сети X.
Наибольшее количество побед в основных сетках турниров WTA в сезоне-2026:
- Мирра Андреева – 55.
- Елена Рыбакина – 54.
- Джессика Пегула – 52.
- Элина Свитолина – 51.
- Кори Гауфф – 49.
По итогам сезона-2026 в активе Андреевой четыре титула в одиночном разряде. Помимо «Ролан Гаррос», Мирра одержала победу на «пятисотниках» в Аделаиде и Линце, а также стала чемпионкой Итогового турнира WTA.
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