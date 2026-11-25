Обладатель 27 титулов в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира Давид Феррер, возглавляющий сборную Испании на Кубке Дэвиса — 2026, высказался по поводу взлёта 10-й ракетки мира Рафаэля Ходара в сезоне-2026.

«Ну, мне очень понравилось наблюдать за его взрывом, его профессиональным и личным ростом. Я был с ним в качестве спарринг-партнёра на Кубке Дэвиса, когда он уже пришёл после победы на юниорском US Open, и тогда он нас всех удивил. Очевидно, это было стремительно.

Его отец проделал огромную работу на профессиональном и личном уровне. Мы очень рады, что Рафа здесь как игрок Кубка Дэвиса, что мы могли видеть эту эволюцию и знаем, что он подарит много радости испанскому теннису», – приводит слова Феррера Sport.es.