Бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос», испанский теннисист Алекс Корретха считает, что его соотечественник Рафаэль Ходар, занимающий 10-ю строчку в мировом рейтинге, не получает должного признания, хотя за сезон смог дойти до Итогового турнира ATP.

«[Ему] даже не отдали должного уважения, потому что, мне кажется, люди уже воспринимают его как «ну и что с ним не так? почему он теперь не выигрывает этот матч?»

Слушай, это ошеломляюще, непостижимо, что парень, который год назад был в университете, был вне топ-150-160 мира, начинает сезон, начинает проходить квалификации, выигрывать матчи, выигрывает титул в Марракеше, хорошо играет в Барселоне, хорошо играет в Мадриде — и взлетает.

То, что он на Итоговом турнире, – это поистине неисчислимая заслуга, я бы даже сказал, непостижимая», — приводит слова Корретхи Mundo Deportivo.