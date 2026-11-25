Двукратный финалист «Ролан Гаррос», экс вторая ракетка мира Алекс Корретха заявил, что его не беспокоит, сколько побед одержит 10-я ракетка мира Рафаэль Ходар в сезоне-2027. По словам испанца, важнее будет то, в каком направлении Рафа и его тренер захотят развиваться.

«Вместе с отцом им придётся сначала проанализировать то, что произошло в этом первом сезоне, который был сверхпозитивным. Поскольку они очень амбициозны – а это так, – уверен, они захотят большего. Меня не беспокоит, выиграет он больше или меньше матчей в следующем году, а то, как они решат, куда хотят двигаться, в чём хотят прибавить, посчитают ли нужным кого-то добавить или нет, потому что это их решение – Рафы-отца и Рафы-сына, тренера и игрока», – приводит слова Корретхи Mundo Deportivo.