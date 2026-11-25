Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте Анастасия Павлюченкова опубликовала на своей странице в социальной сети совместное фото с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2026, второй ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Фото: Соцсети Анастасии Павлюченковой

«Две дивы. Воссоединились», – подписала фото Павлюченкова.

В сезоне-2026 19-летняя Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема», победив в финале «Ролан Гаррос», и Итоговый турнир WTA. Также россиянка завоевала титулы на «пятисотниках» в Линце и Аделаиде. Помимо этого, Андреева дебютировала в топ-2 рейтинга WTA. Ассоциация женского тенниса номинировала россиянку на звание «Игрок года».