«Спим в памперсах». Циципас показал, как они с братом встретили львов около отеля в Руанде

Бывшая третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал на своей странице в социальной сети ролик, на котором показал, как встретил около своего отеля львов во время отпуска в Руанде. На видео запечатлён момент, когда Стефанос и его младший брат Петрос звонят своей матери, теннисистке Юлии Сальниковой, по видеосвязи и говорят с ней на русском языке. Между членами семьи завязался забавный диалог.

Петрос: Смотри, смотри. Покажи.

Стефанос: Маме показать?

Петрос: Покажи там, где свет.

Стефанос: Смотри, кто там.

Юлия: Это лев?

Стефанос: Это три лева (льва. – Прим. «Чемпионата»), мама, у нас. Три льва. Представляешь?

Юлия: А если они к вам пойдут?

Стефанос: А они могут. Вот это экспириенс.

Юлия: Петя, заприте, пожалуйста, все двери…

В комментариях к публикации Циципас старший по-русски оставил подпись «спим в памперсах».