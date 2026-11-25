Бывшая третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал на своей странице в социальной сети ролик, на котором показал, как встретил около своего отеля львов во время отпуска в Руанде. На видео запечатлён момент, когда Стефанос и его младший брат Петрос звонят своей матери, теннисистке Юлии Сальниковой, по видеосвязи и говорят с ней на русском языке. Между членами семьи завязался забавный диалог.
Петрос: Смотри, смотри. Покажи.
Стефанос: Маме показать?
Петрос: Покажи там, где свет.
Стефанос: Смотри, кто там.
Юлия: Это лев?
Стефанос: Это три лева (льва. – Прим. «Чемпионата»), мама, у нас. Три льва. Представляешь?
Юлия: А если они к вам пойдут?
Стефанос: А они могут. Вот это экспириенс.
Юлия: Петя, заприте, пожалуйста, все двери…
В комментариях к публикации Циципас старший по-русски оставил подпись «спим в памперсах».