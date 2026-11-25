Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля, высказал мнение о том, почему его племянник ни разу не становился победителем Итогового турнира ATP.

«Рафаэль всегда подходил к этому турниру на пределе, когда сезон становился очень долгим, и прежде всего условия корта не были для него идеальными, так как играли в помещении. Больше всего влияли условия покрытия и сложность соперников. Рафаэль соревновался с [Роджером] Федерером, специалистом по таким поверхностям, и с [Новаком] Джоковичем, который был ещё одним специалистом», – приводит слова Тони Надаля AS со ссылкой на испанскую радиостанцию Onda Cero.