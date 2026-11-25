Карлос Алькарас получил в подарок от Винисиуса бутсы с автографом

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас получил в подарок от нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора бутсы с его автографом. Фотографию Алькарас опубликовал на своей странице в социальной сети.

Фото: Соцсети Карлоса Алькараса

«Большое спасибо!» – подписал фото теннисист. Винисиус сделал репост публикации и оставил на фото подпись «мой брат».

22 ноября Алькарас выиграл Итоговый турнир ATP, который прошёл в итальянском Турине. В финале он одолел первую ракетку немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (9:7). В сезоне-2026 Карлос также выиграл Australian Open.