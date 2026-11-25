Известный испанский тренер Тони Надаль, говоря о травмах в теннисе, отметил, что главная их причина заключается в мячах. По словам Надаля, мячи отскакивают всё быстрее, вынуждая спортсменов делать резкие движения.

«Для меня главная тема при таком количестве травм – не календарь, а мяч. Вчера я говорил об этом с [Роджером] Федерером, который приехал в Rafa Nadal Academy, и мы беседовали два часа, и эта тема всплыла.

С каждым разом мяч летит всё быстрее, и это заставит тебя сделать какое-то резкое движение, которое повлияет на сустав или мышцу и может привести к травме. Есть случаи [Янника] Синнера, который не играет с Уимблдона, или [Карлоса] Алькараса, который не играл пять месяцев. Думаю, это не идёт теннису на пользу, а я хочу, чтобы главные представители всегда были там.

Теннис – единственный вид спорта, который за всю свою историю не сделал ни одного изменения уровня, и это ненормально. В футболе ввели карточки, а в теннисе люди растут, теннисисты по 1,90, ракетка бьёт по мячу быстрее, и рано или поздно теннисисты начинают от этого страдать, как случилось с Алькарасом и его запястьем», – приводит слова Тони Надаля AS со ссылкой на испанскую радиостанцию Onda Cero.