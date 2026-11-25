Победитель US Open – 2003 Энди Роддик выразил обеспокоенность состоянием пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира Янника Синнера. Ранее итальянец перенёс операцию на колене.

«Мы все читаем эти сообщения, и, думаю, все мы как болельщики тенниса надеемся, что они ошибочны. Но их достаточно много, и они выглядят довольно правдоподобно. Это тревожно, отвратительно.

Знаешь, мы все исходили из того, что он взял достаточно времени, чтобы быть в порядке к Австралии. Если там всё ещё есть структурная проблема – это беда, и тогда внезапно ты смотришь на… знаешь, если это шесть месяцев, то мы смотрим на защиту титула на Уимблдоне, где он вообще не играл матчей. Так что не хочется, чтобы это затянулось надолго. Это отвратительно.

Мы хотим видеть Синнера в борьбе с [Александром] Зверевым и Карлосом [Алькарасом]. Думаю, одна из недооценённых частей этого года – потому что мы все зациклены на победах Зверева и на Карлосе – это то, что Синнер не проигрывал матчи на «Мастерсах» и на Уимблдоне. Всё довольно прямолинейно.

Он не проигрывал. Он обыграл Зверева пять раз за этот год, за какие-то шесть месяцев. Его год был невероятным. И я не думаю, что мы должны умалять его заслуги на «Мастерсах», потому что Карлоса там не было, или на Уимблдоне. Просто чтобы всё было ясно», – сказал Роддик на подкасте Served.