«Теннису его не хватает. Мне его не хватает». Карлос Алькарас — об операции Янника Синнера

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третий номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас поддержал пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира Янника Синнера, который перенёс операцию на колене.

«Теннису его не хватает. Мне его не хватает. Мы не виделись с апреля. Я думаю, его команда приняла правильное решение, выбрав операцию. Он молод, впереди у него ещё много лет. Я уверен, что он вернётся ещё сильнее, ещё лучше.

Мне не терпится снова увидеть его на тренировках и на корте. Я желаю ему всего самого лучшего и скорейшего выздоровления. Надеюсь, скоро увижу его в туре и смогу с ним поговорить», — сказал Алькарас на пресс-конференции.