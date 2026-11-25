Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джимми Коннорс высказался об игре белоруски Арины Соболенко в сезоне-2026, предположив, что у теннисистки появились интересы, которые повлияли на её результаты.

«Теннис – это работа 365 дней в году. Если ты хочешь стать лучшим или одним из лучших и у тебя есть другие интересы, которые отвлекают от тенниса, а я знаю, что они есть у всех, то главное – то, как ты с этим справляешься. Не стали ли эти интересы важнее побед? Потому что, когда ты перестаёшь выигрывать и 25-тысячные стадионы больше не заполняются, знаешь, к какому слову тебе придётся привыкнуть? «Пока». Не люблю так говорить, но это правда. Посмотрите на 19-летнюю Мирру Андрееву – она уже на подходе. Она следующая. Если Соболенко не сможет справляться, зрители переключатся на Андрееву, потому что она будет собирать полные стадионы.

Все эти сторонние интересы ложатся на плечи спортсменов. Реклама, выступления, специальные мероприятия, различные обязательства – всё это часть жизни лучших. Но нужно держать ситуацию под контролем, чтобы подобные вещи не становились важнее тенниса, который, собственно, и принёс тебе всё это.

Когда ты лучший, на твоей спине появляется мишень. Все хотят тебя обыграть. Но это должно лишь мотивировать. Даже если ты понимаешь, что сегодня чувствуешь себя не лучшим образом – на 75 или 80% – всё равно выходишь на корт с осознанием того, что можешь победить. Дисципл