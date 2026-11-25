Семикратный победитель мэйджоров, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как изменит отношение к нагрузкам после проблем со здоровьем в сезоне-2026.

— У вас были проблемы со здоровьем, у Янника Синнера тоже. Хотели бы вы что-то сделать по-другому, чтобы избежать подобных ситуаций? Или в современном теннисе невозможно не доводить себя до такого состояния?

— Вероятно, я мог бы кое-что сделать немного по-другому. Не буду врать. Если постоянно выкладываться и играть каждую неделю, то это тебя изматывает. Но, думаю, такова жизнь.

Нужно учиться на этом опыте. Чтобы стать лучше, в карьере приходится совершать ошибки. Важно балансировать всё: турниры, тренировки, выходные. Я буду учиться и с этого момента постараюсь делать некоторые вещи немного иначе. Думаю, все будут делать так же, — сказал Алькарас на пресс-конференции.