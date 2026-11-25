Хирург Синнера: операция прошла очень хорошо, теперь всё внимание реабилитации

Лассе Лемпанейн, хирург, который оперировал итальянского теннисиста Янника Синнера, рассказал о дальнейших планах восстановления итальянского теннисиста.

«Янник Синнер перенёс успешную операцию на колене в Турку, Финляндия. Операция прошла очень хорошо, и теперь основное внимание уделяется тщательно спланированному индивидуальному процессу реабилитации. Наш приоритет – обеспечить безопасное восстановление и успешное возвращение на высочайший уровень профессионального тенниса.

Спасибо за доверие. Желаю Яннику всего наилучшего в процессе восстановления!» – написал Лемпанейн в социальной сети.

Синнер перенёс операцию на травмированном колене 24 ноября. В ходе процедуры врач удлинил подвздошно-большеберцовый тракт. Восстановление после вмешательства может занять до трёх месяцев.

Напомним, Синнер получил травму правого колена во время Уимблдона в июле 2026 года. Итальянец пропустил ряд крупных соревнований и официально завершил сезон-2026 в октябре.