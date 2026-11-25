Директор финальной части Кубка Дэвиса, бывший теннисист Фелисьяно Лопес высказался об участии испанца Карлоса Алькараса и немца Александра Зверева в розыгрыше турнира.

– Насколько важно участие Алькараса в турнире?

– Естественно, мы хотим видеть всех, как и на любом турнире. Рафа обожал играть в Кубке Дэвиса; спросите Федерера, что он чувствовал, когда выиграл его. Мы хотим, чтобы молодые игроки понимали, что значит этот турнир. Приезд Карлоса – подарок, участие Зверева, первой ракетки мира – ещё один подарок. Жаль, что Синнер не выступает, ведь турнир проходит в Италии. Надеюсь, он как можно скорее вернётся на корт, – приводит слова Лопеса Marca.