Семикратный чемпион ТБШ, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как победа на Итоговом турнире ATP повлияла на уверенность в себе на Кубке Дэвиса – 2026.

— Насколько Турин придал вам уверенности на этой неделе?

— Конечно, победы в таких турнирах дают большую уверенность. Я думаю, эта неделя очень важна. Я бы сказал, что это действительно непросто, потому что каждый день ты живёшь по-другому. Эмоционально это тяжело, так как ты наблюдаешь за каждым матчем со стороны.

Сейчас я готов к этой неделе. Очевидно, что уверенность в себе довольно высока.

— В Турине у вас были некоторые физические проблемы. Как вы себя чувствуете сейчас? Рассматривали ли вы вариант не играть здесь? Насколько важна для вас победа в Кубке Дэвиса?

— Я забочусь о своём теле — и физически, и морально. Как я уже сказал, я занимаюсь проблемами, которые возникли у меня в Турине. Прошло несколько хороших дней. Я всё ещё восстанавливаюсь, всё ещё делаю упражнения, чтобы укрепить нужные места, чтобы в ближайшие дни не возникло боли или проблем. Посмотрим, — сказал Алькарас на пресс-конференции.