10-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар поделился впечатлениями от участия в финальном этапе Кубка Дэвиса – 2026. 20-летний теннисист вошёл в состав сборной Испании.

— Когда вы были совсем маленьким, мечтали об участии в Кубке Дэвиса?

— Очевидно, представлять свою страну — для каждого игрока мечта. Для меня это особенно сложно, потому что в Испании всегда было много выдающихся игроков в туре. Даже сейчас попасть в состав непросто.

Я очень благодарен капитану Давиду [Ферреру] за предоставленную мне в Чили [в раунде квалификации] возможность дебютировать в качестве основного игрока. Я почувствовал поддержку и любовь от каждого члена команды.

В это непростое время, на последнем турнире года, когда приходится много играть и путешествовать, я думаю, что мы отлично справились. У нас отличная коммуникация с капитаном и всеми игроками команды. Мы очень рады быть здесь и постараемся выложиться на максимум. Да, я очень рад представлять свою страну во второй раз, — сказал Ходар на пресс-конференции.