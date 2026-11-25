Олимпийский чемпион – 2020 в миксте, 23-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал, как пытался справиться с психологическими трудностями, отметив роль бывшего теннисиста Марата Сафина.

– Перепробовал всё, что можно – терапия, психологи. Всё, что мог перепробовать в своём понимании.

– Что помогло?

– В итоге всё помогло. Сначала был спортивный психолог, потом обычный психолог, потом терапевт, таблетки, медицина, чтение чего-нибудь, просмотр видео с людьми, которые об этом рассказывали. Получился такой ком, с которым ты вроде куда-то ходишь, но никуда не приходишь в итоге, потому что всё-это постоянно повторяется. Клубок, поступки, ошибки. Ты должен что-то сделать, но ничего по факту не делаешь.

Первое такое прозрение наступило, наверное, с Маратом Сафиным. Он мне как будто немного вскрыл мозг, ничего при этом не делая особо. И тогда я впервые понял и такой: «О, вот оно». Тогда этот замкнутый круг вывел куда-то. Этот запутанный клубок начал распутываться. В совокупности оно всё сыграло свою роль, не зря же говорят, что ничто не случайно и всё происходит так, как должно быть. Это было нужно.

– Вы с Маратом работаете до сих пор?

– Когда мы по