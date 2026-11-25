Олимпийский чемпион – 2020 в миксте, 23-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал, влияет ли близкая дружба с Даниилом Медведевым на настрой во время очных матчей.

– Ты дружишь с Даниилом Медведевым, ты – крёстный его дочери. Теннис довольно одиночный вид спорта, и тут не так часто случается настоящая дружба. Как ты подходишь к матчам с Даниилом?

– Могу говорить только за себя, но меня это никак не волнует. В том плане, что это общепринятый стереотип. Я если дружу, то дружу, нет – значит, нет. Если нам нужно играть, то выходим и играем и делаем всё, чтобы победить друг друга, потому что это часть спорта и такой вид спорта у нас, что мы не можем выбирать, с кем играть. У каждого свои методы для достижения победы. Я стараюсь делать всё, что от меня зависит, но не переходя границы.

– Что значит переходить границы?

– Наверное, у каждого какие-то свои методы. Кто-то может больше провоцировать, стараться выбесить, разные методы использовать, чтобы повлиять на игру, – сказал Рублёв в видео на YouTube-канале The Blueprint.