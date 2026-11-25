Известный тренер Рик Макки поддержал пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира Янника Синнера, который перенёс операцию на колене.

«Синнер поступил правильно, выбрав очень медленную реабилитацию. Операция — всегда крайняя мера. Карьера — это марафон, а не спринт, хотя в современном мире все хотят результата здесь и сейчас, но с травмами так нельзя.

Он вернётся сильнее и лучше. Его изюминка — это передвижение по корту, потому что это бешеная комбинация рывков, скольжения, плавного перемещения, прыжков, накачки, скручиваний, поворотов, растяжек и подбора мячей. Всё это повлияет на его уникальную способность импровизировать и приносить Италии результаты. Время покажет», — написал Макки в социальной сети.