Директор финальной части Кубка Дэвиса, бывший теннисист Фелисьяно Лопес высказался о шансах сборной Испании на победу в Кубке Дэвиса – 2026.

«У них, на мой взгляд, есть лучший игрок в мире. Ещё один теннисист из топ-10 – Рафа Ходар. Давидович-Фокина, который не смог приехать. И Педро [Мартинес], который отлично выступает в Кубке Дэвиса, поскольку здесь играет очень хорошо. Он даже повышает свой уровень. Марсель [Гранольерс] – лучший парный игрок на данный момент. Он выступал в Кубке Дэвиса со мной, Марком Лопесом, Рафаэлем [Надалем], Педро, Карлосом, и со всеми играл хорошо. Не нужно бояться говорить, что Испания – фаворит. Наряду с Италией, они главные претенденты на победу. Но стоит обратить внимание и на Германию. Правда, в формате из трёх матчей до трёх сетов всё становится гораздо равнее. Парная встреча составляет 33% от общего результата. В странах, где так много сильных игроков, если бы было четыре одиночных матча, их преимущество было бы очень большим», – приводит слова Лопеса Marca.