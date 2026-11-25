Олимпийский чемпион – 2020 в миксте, 23-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв поделился воспоминаниями о выступлении в паре с Миррой Андреевой на US Open – 2026.

– Ты играл в миксте на US Open с Миррой Андреевой. Насколько вы с ней близки и как ты себя ощущал во время турнира?

– Она – Мальвина. Я на неё смотрю и вижу Мальвину (улыбается). Она такой хороший, радостный, радужный, солнечный ребёнок, безумно талантливый, который уже добился многого и добьётся ещё большего.

Для меня сразу было понятно, что будет классная атмосфера, поэтому да, думаю, мы кайфанули. При этом ещё удалось и хороший уровень игры показать, учитывая, что ни я, ни Мирра не являемся парниками. Остались классные воспоминания, которые у меня точно сохранятся, – сказал Рублёв в видео на YouTube-канале The Blueprint.