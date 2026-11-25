Олимпийский чемпион – 2020 в миксте, 23-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал, как проводит время в межсезонье в Москве.

– Ты редко бываешь в Москве. Расскажи, надолго ли ты приехал и продолжаешь ли сейчас тренироваться?

– Сейчас я не тренируюсь. Сезон закончился, и я приехал…

– Отдохнуть?

– Ну, я бы не сказал, что это отдых. Я сам для себя решил, что хочу начать подготовку [к сезону] раньше, чтобы у меня был хороший фундамент, который можно заложить на следующий сезон, потому что в предыдущие годы я этого не делал. Поэтому решил, что я не буду брать много времени на отдых. Условно – есть неделя, могу слетать домой, увидеть родственников, с друзьями встретиться, дурака валяю, в футбол, падел [играю], баня… Какие-то разные активности, – сказал Рублёв в видео на YouTube-канале The Blueprint.