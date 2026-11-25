Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от сезона-2026.

«Думаю, что этот сезон для меня был хорошим. Я уже говорил: в этом году я был гораздо, гораздо здоровее, чем в прошлом. В прошлом году у меня были большие проблемы со спиной. У меня также было много проблем с костями, причины которых, к счастью, я смог выяснить и подобрать лечение.

В целом я хорошо себя чувствовал на протяжении года. Думаю, после US Open начала сказываться усталость. Я был более уставшим. Мне кажется, я провёл несколько турниров не так хорошо, как играл раньше. Думаю, что играл больше, чем кто-либо другой. С учётом этого я могу быть очень доволен тем, как прошёл этот сезон.

С нетерпением жду следующего года. И надеюсь хорошо завершить сезон здесь. Я с нетерпением жду отпуска и хорошего старта сезона-2027 (улыбается)», — сказал Зверев на пресс-конференции.