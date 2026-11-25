Олимпийский чемпион – 2020 в миксте, 23-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв высказался о своих эмоциональных срывах на корте во время матчей.

«Я много раз срывался на зрителей. И на болбоев срывался, позволял себе некрасиво вести по отношению к ним. На судей срывался. Было много моментов, где я был неправ…У меня, как я уже сказал, бывало срывало башню и было, когда я вёл себя некрасиво, неадекватно по отношению к зрителям, к тем, кто присутствовал на корте. Но это такой процесс, которому нужно учиться. Слава богу, сейчас таких моментов стало мало.

Это как, когда ты едешь на машине, тебя подрезали и ты только и можешь, что выругаться, но всё это останется только между вами и ничего не будет, если грань не переходить. Здесь же это происходит на всеобщем обозрении, и ты в моменте забываешься, просто потому, что ты – человек. Но опять-таки это не должно тебя оправдывать. Ты делаешь что-то, что видят все, и в любом случае несёшь за это ответственность, – сказал Рублёв в видео на YouTube-канале The Blueprint.