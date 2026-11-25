Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал травму второй ракетки мира итальянца Янника Синнера и предположил, сколько времени займёт восстановление теннисиста после перенесённой операции.

«Думаю, что в случае с моей травмой всё было совершенно ясно. Было очень понятно, какой путь мне предстоит пройти. Я порвал семь связок, получил несколько переломов. Я с самого начала знал, что на восстановление мне понадобится как минимум семь-восемь месяцев.

С Янником главное отличие заключается в том, что он еженедельно надеялся на возвращение. Он надеялся на US Open. Он надеялся на азиатскую серию и так далее. Теперь, спустя четыре-пять месяцев после травмы, он решил сделать операцию.

Повторюсь, я не врач, не медицинский эксперт. Я не знаю точно, как будет выглядеть восстановление при такой травме. Думаю, он психологически сильный. Мы знаем, что он сильный. Я надеюсь, что он серьёзно отнесётся к каждому этапу и что через три-четыре месяца сможет вернуться в строй на 100% и снова играть.

Хотя, конечно, он один из моих главных конкурентов и один из самых сложных игроков для меня, я всё же хочу, чтобы он вернулся в тур. Потому что я сам через это проходил, я знаю, что такое тр