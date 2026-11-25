Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о перспективах польки Иги Швёнтек в сезоне-2026 на победу на одном из мэйджоров.

«Думаю, Ига возвращается на более высокий уровень. Считаю, что она хорошо выступит на Australian Open, а на «Ролан Гаррос» в следующем году, возможно, будет одним из главных фаворитов наряду с Миррой Андреевой. Всё будет зависеть от того, что покажут Соболенко и Рыбакина, но на грунте они не чувствуют себя настолько комфортно», – приводит слова Стаббс Tennis Gazette.

В сезоне-2026 лучшим результатом для Швёнтек стал четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии, где она уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 5:7, 1:6.