«Честно говоря, я сейчас не особо в это вникаю». Зверев — об иске бывшей девушки

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал гражданский иск, с которым обратилась в суд его бывшая девушка Бренда Патеа.

– Александр, на прошлой неделе стало известно, что против вас возбуждено ещё одно судебное дело. Возможно, «отвлекающий фактор» – неверное слово. Было ли вам трудно играть на турнирах? Хотите ли вы публично что-то ответить?

– Совсем нет. Это не судебное дело. Как это называется? Это не иск. Речь о заявлении, которое я якобы сделал. На мой взгляд, я этого не делал.

Думаю, мои юристы отправили заявление. Честно говоря, я сейчас не особо в это вникаю, поэтому знаю об этом не так уж много. Но нет, я не слишком этим обеспокоен.

– Небольшое уточнение. Вы сказали, что речь идёт о заявлении, которого, по вашему мнению, вы не делали? Речь о заявлении в интервью L’Équipe, где вы сказали: «Моя невиновность была доказана». Вас неверно процитировали?

– Я считаю, что невиновен. Я достаточно об этом говорил. Честно говоря, я правда не хочу больше говорить на эту тему, потому что прошло сколько лет? Пять-шесть лет… Я достаточно об этом говорил, – сказал Зверев на пресс-конференции.

Ранее Патеа обвинила Зверева в физическом насилии во время их отношений, теннисист обвинения отрицал. Иск был подан 18 сентября. Поводом стали слова немца в июньском интервью L'Équipe, где он заявил, что е