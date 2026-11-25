Олимпийский чемпион – 2020 в миксте, 23-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал о своём отношении к теннисным фанатам, отметив, что некоторых из них уже знает в лицо.

– Когда ты заметил, что у тебя появились не просто болельщики, а фанаты?

– Наверное, когда приехал в Китай первый раз после пандемии. У меня тогда ещё получилось очень классно сыграть, я играл в финале «Мастерса» и там первый раз стал это замечать. После Китая ещё добавилось. Сейчас уже меньше (смеётся).

– Меньше замечаешь?

– Нет, они отпадают (смеётся). Уже появляются другие игроки, за которыми следят. А я уже ухожу на второй-третий план.

– А как насчёт той девушки из Гонконга, которая 12 часов летела?

– Вообще несколько таких историй было. С кем-то из них я уже лично знаком, потому что видишь их чуть ли не каждую неделю. Каждое утро в отеле спускаешься на завтрак, а они с тобой здороваются, то уже глупо говорить о том, что я их не знаю. Иногда сам их вижу и могу поздороваться, – сказал Рублёв в видео на YouTube-канале The Blueprint.