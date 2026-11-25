«Рад снова быть в команде, это весело». Ян-Леннард Штруфф — об участии в Кубке Дэвиса

39-я ракетка мира теннисист Ян-Леннард Штруфф, входящий в состав сборной Германии на Кубке Дэвиса — 2026, поделился впечатлениями от участия в финальном этапе турнира.

— Этот год стал для вас удачным возвращением, если можно так выразиться. Насколько важно и приятно завершить год таким образом, снова оказавшись в восьмёрке финалистов Кубка Дэвиса?

— Да, я рад снова быть в команде, иметь возможность играть с ребятами здесь. Это всегда весело. Очевидно, последняя пара недель с точки зрения результатов была довольно успешной. Я был доволен тем, как играл. Надеюсь, я смогу показать это и здесь, на корте. Подготовка завершена, мы с нетерпением ждём завтрашнего матча, — сказал Штруфф на пресс-конференции.

Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. В прошлогоднем финале они обыграли команду Испании со счётом 2-0. Итальянцы выигрывали титул три раза подряд — в 2023, 2024 и 2025 годах.