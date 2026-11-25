Олимпийский чемпион – 2020 в миксте, 23-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал о своём опыте участия в музыкальной группе. Теннисист вместе с одним из музыкальных коллективов принял участие в записи кавер-версии песни группы One Direction, а также снялся в видео на эту композицию.

– В 2015 году ты принял участие в записи клипа с музыкальной группой под названием Summer Afternoon. Расскажи, как ты туда попал и почему всё закончилось?

– На самом деле всё просто – я очень сильно фанатею от музыки и мне всегда было интересно, как это всё происходит, как проходит работа на студии, как всё записывается. Я ничего об этом не знал и не было возможности обратиться к кому-нибудь. Случайно увидел у знакомых, что они снимают каверы на песни, и я написал им: «Классно, что вы такое делаете! Если когда-нибудь ещё соберётесь делать что-то подобное, можно мне приехать к вам на студию и посмотреть, как это всё происходит? Мне интересно». Они ответили: «Без проблем. У нас есть кусочек [музыки], можешь использовать и поучаствовать». И я подумал: «Почему бы нет», – сказал Рублёв в видео на YouTube-канале The Blueprint.