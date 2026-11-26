Четырёхкратная чемпионка «Больших шлемов» в парном разряде Ренне Стаббс поделилась мнением о том, сможет ли белоруска Арина Соболенко завоевать чемпионский титул на турнире «Большого шлема» в сезоне-2027.

«Есть ли у Соболенко теннис, чтобы выиграть ещё один турнир «Большого шлема», когда она показывает свою лучшую игру? Безусловно. Но ей нужно кое-что изменить. Возможно, её команде стоит внести коррективы. Причём серьёзные. Когда Соболенко ошибается, её удары ужасны – она промахивается на огромную дистанцию.

Многие пишут мне в соцсетях, что я слишком критична к Соболенко. Когда Арина играет на своём лучшем уровне, с ней любой будет испытывать трудности. Ей нужно подумать, как улучшить своё психологическое состояние и игру на тренировках, а затем перенести это на матчевый корт. Если ей это удастся, она, конечно, выиграет ещё один турнир «Большого шлема». Она слишком хороша, чтобы этого не произошло», – приводит слова Стаббс The Tennis Gazette.