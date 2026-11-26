Рублёв — об увлечении пением: делаю кое-что параллельно с теннисом, но не публично

Олимпийский чемпион – 2020 в миксте, 23-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал о своём увлечении пением, отметив, что занимается с преподавателем по вокалу.

– Ты сейчас поёшь?

– Занимаюсь… Хожу к преподавателю по вокалу.

– Может, после завершения теннисной карьеры займёшься музыкой?

– В плане выступления, скорее нет, но что-то с музыкой связанное вполне. Я делаю параллельно кое-что музыкальное, но не публично. Я занимаюсь вокалом, но это для себя. У меня скорее интерес в плане того, как устроено дыхание и всё такое, – сказал Рублёв в видео на YouTube-канале The Blueprint.

В 2015 году Рублёв вместе с одним из музыкальных коллективов принял участие в записи кавер-версии песни группы One Direction, а также снялся в видео на эту композицию.