Победитель US Open – 2003 Энди Роддик отреагировал на мнение, что двукратный чемпион турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Александр Зверев незаслуженно возглавил мировой рейтинг.

«Считаю ли я, что когда все полностью здоровы, он лучше Карлоса и Янника? Нет, не считаю. Он не был таким. И кого это вообще волнует? Для всех, кто его критикует и злится, потому что он первая ракетка мира: вы хотите изменить математику и теперь строить год на чувствах? Нельзя говорить, что кто-то этого не заслужил — это система. Что вы хотели, чтобы он сделал: не выиграл два крупных турнира или не стал первой ракеткой мира? Какой у него был вариант?» — сказал Роддик на подкасте Served.